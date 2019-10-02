وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: السعودية ليس أمامها خيار سوى شراء سلاحنا

صرح وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، آش كارتر، بأنه من الجميل أن يكون السعوديون أصدقاء وحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أشار إلى أن المملكة لم تنجح على مستوى الشراكة بين البلدين.

وتطرق كارتر، في مقابلة مع "CNN" إلى قضية بيع الأسلحة للسعودية، حيث وصفها بأنها عملية تجارية متساوية، وأن المملكة لا تملك خيارا سوى شراء الأسلحة من بلاده.

وبرهن كارتر على عدم نجاح المملكة في شراكتها مع الولايات المتحدة بأنه عندما قابل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأراد أن تربطهما علاقة عمل جيدة، سأله إن كانت المملكة ستقوم بأي شيء حيال تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن المملكة لم تفعل شيئا في هذا الصدد.

في سياق متصل، يقول موقع "أفييشن ويك" الأمريكي، إن قيادة المحيط الهادئ، في الجيش الأمريكي، تدرس استخدام بديل لصواريخ "باتريوت"، لحماية قواتها من أي هجوم جوي.

وأوضح الجنرال تشارلز براون، قائد قيادة المحيط الهادئ بالجيش الأمريكي، أنه يبحث استخدام أسلحة الليزر، التي تعمل بالطاقة النووية، لحماية القواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة.

وأضاف، في مقابلة مع الموقع الأمريكي، أنه يمكن استخدام مفاعلات نووية صغيرة لتوليد الطاقة اللازمة لأسلحة الليزر، التي يمكن استخدامها ضد أي هدف جوي، مشيرا إلى أن تلك الأسلحة ربما تكون اختيارا أفضل، وبديلا لأنظمة الصواريخ الاعتراضية الثقيلة، مثل أنظمة "باتريوت" و"ثاد" الأمريكية.

تأتي تصريحات الجنرال الأمريكي بعد "هجوم أرامكو"، الذي تعرضت فيه عدة مواقع تابعة لشركة النفط السعودية العملاقة، وأثر سلبا على سوق النفط العالمي.