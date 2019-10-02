ميركل: من السابق لأوانه الحديث عن رفع العقوبات عن روسيا

صرحت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الأربعاء، بأنه لا يزال هناك العديد من الخطوات في التسوية الأوكرانية ومن السابق لأوانه الحديث عن رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

برلين - سبوتنيك. قالت ميركل، خلال مؤتمر صحفي في برلين، "بالنسبة لأوكرانيا، أحرزنا تقدما، لكن هناك خطوات أخرى كثيرة"، مضيفة: "هذا ما يمكننا قوله الآن، وليس بأننا نستطيع بالفعل البدء برفع العقوبات".

وتوصلت مجموعة الاتصال حول دونباس، أمس الثلاثاء، في اجتماعها في مينسك إلى الاتفاق بشأن استخدام "صيغة شتاينماير"، التي تحدد ترتيبات دخول القانون حول الوضع الخاص لإقليم دونباس في شرق أوكرانيا حيز النفاذ.

يذكر أن "صيغة شتاينماير" (فرانك – فالتر شتاينماير - رئيس ألمانيا الحالي ورئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير الخارجية الألماني سابقا) هي خطة لتعديل الدستور الأوكراني باقتراح من شتاينماير في 2014-2015 وتحدد آلية إدخال قانون حول النظام الخاص للإدارة المحلية في بعض مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، على أساس مؤقت في يوم انتخابات وعلى الأساس الدائم – بعد إصدار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقريرها عن نتائج الانتخابات.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر أبريل / نيسان من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع بأوكرانيا في شهر فبراير/ شباط من نفس العام.

ووفقا لأخر إحصائيات الأمم المتحدة – فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 13 ألف من المواطنين، كما أن مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس تجري مناقشتها، بما في ذلك وفي إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي سبق ووافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات التي يجب اتخاذها للقضاء على تصاعد الأزمة، بما في ذلك وإقامة الهدنة، إلا أنه ما زالت الاشتباكات تقع بين طرفي النزاع رغم عقد عدد من اتفاقات الهدنة بينهما.