الدفاع الروسية: رئيس الأركان بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي القضايا ذات الاهتمام المشترك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف ناقش "القضايا ذات الاهتمام المشترك" مع نظيره الأمريكي الجنرال ميلي.

موسكو - سبوتنيك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الأربعاء، أنه "في 2 تشرين الأول/ أكتوبر، جرت محادثة هاتفية بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية - النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف مع الجنرال مارك ميلي، المعين حديثًا رئيسا للجنة قادة أركان القوات المسلحة الأمريكية".

وأضافت الوزارة في البيان أن الطرفين تطرقا خلال المحادثات إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك "ناقش القائدان العسكريان القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ودعا نائب أمين مجلس الأمن الروسي، يوري أفيريانوف، في وقت سابق إلى استئناف اجتماعات قادة الأركان العامة لدول المنطقة القطبية الشمالية لضمان أمن المنطقة، واصفا الحوار مع واشنطن في ذلك الصدد بالمثمر.

وقال أفيريانوف، في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، للأسف، علقت الاجتماعات بمبادرة من الشركاء الغربيين في 2014، وتلك قناة للتواصل تنبغي استعادتها للحفاظ على أمن المنطقة القطبية الشمالية من التوترات المنخفضة".

وتابع "اتصالاتنا بالولايات المتحدة حول القضية القطبية الشمالية كانت بناءة ومثمرة إلى حد ما، رغم أن الضوء ليس مسلطا عليها بنفس قدر تعاوننا في القضايا الأخرى"، مشيرا إلى أن القضية القطبية من أكثر القضايا بحثا بين مجلسي الأمن الروسي والأمريكي".

وأضاف أفيريانوف أن "نتيجة لذلك، فإن روسيا والولايات المتحدة كونتا بالفعل أرضية متينة للتعاون في المنطقة، وأن تعزيز الحوار بين الجانبين حول تلك المنطقة سوف يفيد الأمن القومي ويدفع لمحادثات ثنائية حول قضايا أوسع".