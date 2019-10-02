نتنياهو: شخص ما يحول دون تشكيل حكومة وحدة وطنية

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن هناك شخص ما يحول دون تشكيل حكومة وحدة وطنية.

واتهم نتنياهو الرئيس المشترك لحزب "كاحول لافان"، يائير لابيد، بأنه الذي يعرقل إتمام تشكيل ائتلاف حكومي إسرائيلي جديد. وذلك بحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

إن لابيد يحتجز رئيس الحزب، بيني غانتس، رهينة، ولسبب لم يتضح بعد يستسلم غانتس له.

وفي بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء، أوضح نتنياهو أنه من غير المعقول أن يجر لابيد دولة بأكملها نحو الانتخابات، لمجرد عدم رغبته في التخلي عن حلمه في أن يكون رئيسا للوزراء بالتناوب مع غانتس.

ومن جهته، عقب لابيد قائلا:

إن رئيس الوزراء هو الذي يحول دون تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ويعمل كل ما بوسعه لقيادة الدولة نحو انتخابات.

وعلى خلفية الجمود الذي يكتنف المفاوضات الائتلافية بين حزبي الليكود وكاحول لافان، تحدث نتنياهو مساء اليوم مع رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، فاتفقا على الالتقاء صباح غد، الخميس.

وفي وقت سابق تعهد ليبرمان بأنه سيقدم اقتراحا عن حزبه لحلحلة الأزمة، إذا لم تُحرز اية انطلاقة حتى يوم الثلاثاء المقبل.