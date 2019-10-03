الخارجية الروسية: لقاء بوتين وترامب في قمة "أبيك" غير واضح وسط نقص المعلومات حول من سيمثل أمريكا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، إن روسيا لا تملك معلومات حول المستوى التمثيلي للولايات المتحدة في قمة "أبيك" المقبلة للحديث عن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

موسكو، - سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "ليس واضح لنا من سيشارك في هذا الحدث. نحن نجمع حاليا معلومات عن قادة الدول الأجنبية الذين سيكونون هناك. أما بالنسبة للولايات المتحدة، ليس هناك وضوح بشأن المستوى التمثيلي لها، وليس لدينا مثل هذه المعلومات".

يذكر أن قمة آسيا والمحيط الهادئ للتعاون الاقتصادي "أبيك" ستعقد أعمالها في تشيلي يومي 16 و17 نوفمبر.

والتقى بوتين وترامب أربع مرات، تم اللقاء الأول في 7 يوليو/تموز 2017، على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017، التقى الرئيسان مرة أخرى على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، بمدينة دانغ الفيتنامية، وفي صيف عام 2018، عقد بوتين وترامب أول قمة ثنائية كاملة في هلسنكي.

وكانت قمة مجموعة "العشرين الكبار" بمدينة أوساكا اليابانية، حزيران/ يونيو من عام 2019 آخر لقاء جمع الرئيسيين.