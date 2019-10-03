هونغ كونغ: الشرطة تدعو لفرض "حظر التجول" لمواجهة الاحتجاجات

دعت شرطة هونغ كونغ، إلى حظر التجول، بعدما اشتبك المتظاهرون معها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ورشقوهم بالقنابل الحارقة احتجاجا على إطلاق النار على مراهق هذا الأسبوع.

ولم تظهر الاحتجاجات المناهضة للحكومة أي مؤشر يذكر على التراجع بعد شهور من بدايتها، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

ولفتت الوكالة إلى أن الشرطة حثت الحكومة على فرض حظر للتجول للمساعدة في الحد من العنف المتصاعد في المدينة، التي يحكمها الصينيون، حيث أصبح رجال الشرطة هدفا للمحتجين وسط اتهامات لهم باستخدام القوة المفرطة.

وقالت "رويترز" إن النشطاء خرجوا في أحياء بأنحاء المركز المالي الآسيوي في وقت متأخر من الليلة الماضية، وأشعلوا النار وسدوا الطرق وخربوا المحال التجارية ومحطات قطارات الأنفاق لترد عليهم الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وخرج الآلاف إلى الشوارع، أمس الأربعاء، للتنديد بإطلاق الشرطة النار على توني تسانج، وهو طالب في المرحلة الثانوية عمره 18 عاما. وقالت الشرطة إن ما أقدمت عليه كان دفاعا عن النفس.

ويشعر المحتجون بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل صيني في هونغ كونغ التي عادت إلى السيادة الصينية عام 1997 بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تهدف إلى ضمان الحريات التي لا تتوفر في البر الرئيسي.

وترفض الصين الاتهام وتتهم حكومات أجنبية بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا بتأجيج المشاعر المناهضة للصين.

وانطلقت شرارة الاحتجاجات، في يونيو/ حزيران، بسبب مشروع قانون سحبته هونغ كونغ فيما بعد وكان سيقضي بتسليم المشتبه بهم في ارتكاب جرائم إلى الصين لمحاكمتهم. لكن الاحتجاجات تطورت منذ ذلك الحين إلى حراك أوسع نطاقا ينادي بالديمقراطية.