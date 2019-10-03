اتهام رئيس هندوراس بتلقي رشاوى من تاجر المخدرات الشهير "إل تشابو"

أكد مدع عام فيدرالي في نيويورك، أن الرئيس الحالي لهندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز تلقى رشاوى بملايين الدولارات من مهربي مخدرات، بينهم المكسيكي "إل تشابو".

ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، وقال المدعي العام خلال إحدى جلسات محاكمة شقيق الرئيس بتهمة الاتجار في المخدرات: "المتهم كان يتمتع بحماية الرئيس الحالي لهندوراس الذي تلقى ملايين الدولارات من الرشاوى من مهربي مخدرات أحدهم إل تشابو".

وأضاف: "إل تشابو قام بتسليم مليون دولار إلى المتهم لنقلها إلى أخيه الرئيس".

1. De hecho, el fiscal no dijo eso, nunca dijo que el Presidente recibió nada.

2. Y la alegación en sí es 100% falsa, absurda y ridícula... esto es menos serio que Alicia en el País de las Maravillas.@AP @CNN @Reuters @ReutersLatam @nytimes @nytimeses @EFEnoticias https://t.co/2pZJVCIyLC — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) October 2, 2019

وكتب رئيس هندوراس في تغريدة على "تويتر"، ردا على تصريحات المدعي العام، أن هذه الاتهامات "خاطئة مئة في المئة وعبثية ومثيرة للسخرية"، مضيفا أنها "أقل جدية من قصص أليس في بلاد العجائب".

وفي وثيقة نشرت في أغسطس/آب، أكد الاتهام أن مهربا للمخدرات من هندوراس لم يكشف اسمه، ساهم ب1.5 مليون دولار في الحملة الانتخابية للرئيس الحالي في 2013.

يذكر أن رئيس هندوراس يعد من أهم حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأبرم معه الأسبوع الماضي اتفاقا للتعاون بشأن طلبات اللجوء يهدف للحد من الهجرة السرية.