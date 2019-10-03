بومبيو والبابا يدعوان إلى حرية العقيدة في الشرق الأوسط

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن البابا فرنسيس ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتفقا على أهمية حماية حقوق الأقليات المسيحية في الشرق الأوسط، أثناء اجتماع في الفاتيكان اليوم الخميس.

اجتمع بومبيو مع البابا لمدة نحو نصف ساعة، ويقوم بومبيو بجولة تشمل إيطاليا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية واليونان، خيمت عليها إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة.

وقال مورجان أورتاجوس المتحدث باسم الوزارة إنهما "أكدا مجددا على التزام الولايات المتحدة والفاتيكان بدعم حرية العقيدة في مختلف أرجاء العالم وبخاصة حماية الأقليات المسيحية في الشرق الأوسط".

ويواجه المسيحيون اضطهادا أو مضايقات في بعض دول الشرق الأوسط ورحل الكثير منهم لإقامة حياة جديدة في الغرب.

ولم يصدر الفاتيكان بيانا عما دار خلال اللقاء. وعادة ما يفعل ذلك عندما يلتقي البابا برؤساء دول، بحسب ما نقلت "رويترز".

وحضر بومبيو، أمس الأربعاء، مؤتمرا بالفاتيكان عن حرية العقيدة انتقد فيه الصين بسبب معاملتها للإيغور المسلمين.

وكان بومبيو قد اجتمع بالفعل مع قادة إيطاليا، ومن المقرر أن يزور منزل أسلافه في منطقة أبروتسو إلى الشمال الشرقي من روما قبل أن يغادر البلاد.