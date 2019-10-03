قاسم سليماني يبكي... تفاصيل الاجتماع المغلق

قال خضر نور الدين، عضو المجلس السياسي في حزب الله اللبناني، إن الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني كان له دور أساسي في حرب يوليو/تموز 2006، والتي كانت بين حزب الله وإسرائيل.

وأشار القيادي في حزب الله إلى أن سليماني "كان له دور أساسي في جعل المشروع الإسرائيلي مشروعاً فاشلا لأنه تعاطى مع الموضوع الذي له علاقة بالمقاومة بطريقة وكأنه جزء من هذه المقاومة".

والتقى عضو المجلس السياسي في حزب الله، أمس، الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال نور الدين: "في مقابلته يوم أمس كان صادقاً نتيجة إخلاصه وحبه لسماحة الأمين (حسن نصر الله) ولمعرفته الكاملة برأي السيد القائد حول موضوع دعم هذه المقاومة ودعم المقاومة في فلسطين وفي دفاعه عن كل أهل المنطقة من التكفيريين، كان حاضرا لأنه كان يرى في الاعتداء الاسرائيلي على لبنان عام 2006 اعتداءً يمس المنطقة ويمهد لمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي بشرت به "كونداليزا رايس" في زمن جورج بوش الابن وبالتالي هذه الحرب لو نجح فيها الإسرائيلي لانتهت القضية الفلسطينية وانتهت القضايا العربية كلها ولصارت المنطقة كلها تحت رحمة الإسرائيلي"، بحسب تصريحات نور الدين لوكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".

وأضاف: "لذلك عمل كل ما أمكنه لدعم هذه المقاومة في الحرب وباشر بشكل مباشر مع القائد الكبير الحاج عماد (المسؤول العسكري الكبير في حزب الله عماد مغنية والذي قتل عام 2008) وأيضا ساهم بوقوفه إلى جانب القائد السياسي لهذه المقاومة سماحة الأمين العام".

وتابع: "الجنرال سليماني بشكل عام معروف لدى كل العاملين بأنه إنسان يعشق المقاومة ويعمل بصدق مع هذا المحور بقناعته على أساس أن المقاومة برأيه هي السبيل الوحيد لراحة كل المنطقة وكل أهلها (..)، ويتعاطى مع الموضوع على أساس أن المشروع الغربي في المنطقة قبل موضوع التكفيريين وقبل غيره".

وأضاف: "المشكلة في المنطقة هي وجود الكيان الاسرائيلي وهذه المشكلة يدفع ثمنها كل أهل المنطقة وجاء موضوع التكفيريين ليكون للجنرال سليماني دور أساسي في هزيمتهم الساحقة الهزيمة التي أرعبت الذين دعموا الداعمين لمشروع التكفيريين لأن له الفضل الأساس في قهرهم والتعاطي معهم على أساس أن هذه الهزيمة تركت آثارا غير عادية في المنطقة وهُزم المشروع بشكل عام في هذه المنطقة".

وقال نور الدين إن "كلام الجنرال سليماني في الأمس كان واضحاً أنه في شراكته مع المقاومة لصد العدوان عام 2006 كيف كان له دور أساس في جعل المشروع الإسرائيلي مشروعاً فاشلا لأنه تعاطى مع الموضوع الذي له علاقة بالمقاومة بطريقة وكأنه جزء من هذه المقاومة".

وتحدث نور الدين عن رد فعل الجنرال سليماني عندما جاء ذكر القائد العسكري عماد مغنية، فقال نور الدين: عندما جاء الحديث عن الحاج عماد لاحظنا كيف بكى لا شعورياً لأنه كان يشعر بأنه فقد أخاً عزيزاً فقد انساناً هو يراه انساناً له دور أساسي في هذا الانتصار وتعاطى وجدانياً وعقلياً وبحب وأعتقد أن نجم الجنرال سليماني على مستوى الشعب اللبناني وعلى مستوى شعوب المنطقة زاد صعوداً وزاد لمعاناً في هذه المقابلة، وهنا اقول حفظه الله ورعاه وجعله الله من أنصار المستضعفين والمساكين ومعيناً لهؤلاء على مستوى الكرة الأرضية بشكل عام".