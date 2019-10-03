مقتل 16 شخصا في انهيار بمنجم للذهب في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

وقال حاكم إقليم مانياما أوجوي موسافيري في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز": "وقع حادث بمنجم كامبين وتمكنا حتى الآن من انتشال 16 جثة من موقع الانهيار الأرضي".

كما أكد ستيفان كاموندالا وهو ناشط محلي إن أكثر من 20 شخصا كانوا ينقبون عن الذهب وقت وقوع الحادث، مشيرا إلى أنه ربما يتم استخراج المزيد من الجثث، حسب الوكالة.

وكان 43 منقبا غير شرعي قد لقوا حتفهم في يونيو/حزيران الماضي، جراء انهيار منجم للنحاس والكوبالت تديره شركة جلينكور جنوبي البلاد.

الجدير بالذكر أن عشرات الأشخاص يلقون حتفهم سنويا في الكونغو جراء وسائل التعدين البدائية والمخالفة للقانون والتي تعرض حياة العمال للخطر.