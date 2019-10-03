وكالة الاستخبارات الأمريكية تستغل "فيسبوك" للتجسس

يستخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من أجل تجنيد عملاء سريين روس له.

ذكر دوني أوسوليفان وديفيد شورتيل من شبكة الأخبار الأمريكية "سي إن إن" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يستخدم إعلانات فيسبوك من أجل تجنيد جواسيس روس.

وبحسب مكتب الإعلانات في "فيسبوك"، فإن هذه الإعلانات بدأت بالظهور منذ 11 سبتمبر/أيلول 2019، وبحسب مصادر الشبكة الأمريكية فإن هذه الإعلانات قد جرى نشرها في الصيف أيضا.

وتحتوي هذه الإعلانات على صور ورسوم باللغة الروسية، مصحوبة بتعليمات للإبلاغ عن المعلومات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، بحسب ما نشر موقع "businessinsider".

وأرسل مكتب التحقيقات بيانا الى الموقع جاء فيه: "لا يمكننا التعليق سوى أننا نلاحظ وجود عدد كبير من ضباط الاستخبارات الروسية في جميع المنشآت الدبلوماسية الروسية في جميع أنحاء العالم. إنهم نشطون للغاية ويمثلون تهديدا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها".

وأضاف البيان: "سوف يستخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي كل الوسائل القانونية المتاحة لتحديد موقع الأفراد الذين بحوزتهم معلومات يمكن أن تساعد في حماية الولايات المتحدة من التهديدات المقلقة لأمننا القومي".

يذكر بأنه بمجرد النقر على روابط الإعلانات، تتوجه مباشرة إلى موقع مكتب برنامج مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن.