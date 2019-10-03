بمناسبة ميلاد اثنين من الباندا... الرئيس الصيني وملك بلجيكا يتبادلان التهاني

تبادل الرئيس الصيني شي جين بينغ وملك بلجيكا فيليب، رسائل تهنئة بمناسبة ميلاد اثنين من الباندا العملاقة في شهر آب/ أغسطس في بلجيكا.

وأكد شي في رسالته، إن ميلاد شبلين من الباندا يستحق احتفالات مشتركة، مضيفا أنه واثق بأنهما سيصبحان قصة جميلة جديدة في علاقات الصداقة بين الصين وبلجيكا.

وتابع الرئيس الصيني أنه يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات بين الصين وبلجيكا ومستعد للعمل مع الملك لرفع علاقات الشراكة الثنائية الشاملة للصداقة والتعاون إلى مستويات أعلى، كما نقلت وكالة "شينخوا".

ومن جانبه، قال الملك فيليب، إن ميلاد اثنين من الباندا العملاقة خبر عظيم، مضيفا أنه يقدر التعاون السلس في مجالات مختلفة بين البلدين.

لحظات لطيفة لشبلا الباندا العملاقة الصينية بعمر شهر واحد في حديقة الحيوانات ببلجيكا https://t.co/EiE0m06rRz pic.twitter.com/7P1hdTIfDE — CCTV Arabic (@cctvarabic) September 12, 2019

وفي شهر أغسطس، ولدت الباندا العملاقة هاو هاو التي أقرضتها الحكومة الصينية لبلجيكا في 2014، ذكر باندا بوزن 160 جراما وأنثى باندا بوزن 150 جراما في حديقة للحيوان بمقاطعة هاينو بغرب بلجيكا.

وكان الزوجان هما ثاني وثالث باندا تولد في حديقة بايري دايزا للحيوان، بعد ميلاد تيان باو، أول باندا عملاقة تولد في الدولة الأوروبية في يونيو 2016.