الأمم المتحدة: قلقون بشأن مسألة عدم إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس

الأمم المتحدة - سبوتنيك. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان جاريك، اليوم الخميس "نشعر ببالغ القلق إزاء مسألة إصدار التأشيرات، التي لفتت روسيا الانتباه إليها، حيث نوقشت هذه المسألة أمس من قبل لجنة الجمعية العامة لشؤون العلاقات مع الطرف المضيف".

وأضاف جاريك "من جانبنا، سنواصل مناقشة هذه المسألة مع سلطات البلد المضيف، وكذلك مع البعثة الروسية".

يذكر أن العديد من أعضاء الوفد الروسي لم يحصلوا على تأشيرة للمشاركة في الأسبوع الرفيع المستوى من الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي امتدت من 24 إلى 30 سبتمبر في نيويورك.

وتعليقًا على الموقف، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إشارات ممثلي الولايات المتحدة إلى حقيقة أن حالة إصدار التأشيرة هي "تقنية بطبيعتها" معسرة. في المجموع، لم يحصل عشرة أعضاء في الوفد على تأشيرة، بمن فيهم رئيس الأمانة العامة لوزارة الخارجية الروسية سيرغي بوتين، ورئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية كونستانتين كوساتشيف، ورئيس لجنة الدوما الحكومية للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، بالإضافة إلى مترجمي الوفد.