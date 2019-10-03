بوتين: احتواء الصين أمر مستحيل ومن يحاول القيام بذلك سيضر نفسه

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن احتواء الصين أمر غير ممكن، مشيراً إلى أنه من يحاول القيام بذلك، سيضر نفسه.

سوتشي - سبوتنيك. قال بوتين في جلسة عامة لمنتدى "نادي فالداي"، "فيما يتعلق بمحاولات احتواء الصين، أعتقد أن هذا أمر مستحيل من حيث المبدأ، وإذا قام أحد ما بهذه المحاولات، فسوف يفهم هو، الذي سيفعل ذلك، أنه أمر مستحيل. وخلال هذه المحاولات، بالطبع، سيسبب أضراراً لنفسه".

وأضاف بوتين، "على أي حال، أنا أعتبر مثل هذا التطور المحتمل للأحداث مدمراً وضارأ، وعلى عكس ذلك، تضافر الجهود لتهيئة جو من التعاون الودي وإيجاد أنظمة أمنية مشتركة للجميع هو ما يجب أن نتعاون عليه".

واستضافت مدينة سوتشي، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الدوري الـ16 السنوي لنادي "فالداي" الدولي للحوار تحت عنوان "فجر الشرق- النظام العالمي الجديد". يعد نادي "فالداي" واحدا من منصات عالمية رائدة للتفاعل بين الخبراء العالميين المتخصصين في دراسة السياسة الخارجية والداخلية الروسية.