مفاجأة... ماذا اكتشف الأمن داخل صناديق مهربة في مطار جوهانسبرغ

اعتقلت سلطات جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، 3 أشخاص كان بحوزتهم 12 صندوقا حاولوا تهريبها إلى آسيا عبر مطار جوهانسبرغ.

واكتشف المسؤولون احتواء الصناديق على عظام أسود، يصل وزنها إلى 342 كغ، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت وزارة البيئة بجنوب أفريقيا، في بيان لها، إن العظام المهربة كانت متجهة إلى آسيا، لاستخدامها في أغراض طبية وصنع المجوهرات.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه "عندما تم تفتيش الشحنة، تم اكتشاف 12 صندوقا تحتوي على عظام أسود ملفوفة بورق الألمنيوم وتزن 342 كغ".

South African officials have seized 342 kilos of lion bones at Johannesburg airport and arrested three people https://t.co/q8N7JOQDbL pic.twitter.com/sK7tPIvCgX — Julian Rademeyer (@julianrademeyer) October 3, 2019

ولم تحدد الوزارة في بيانها، جنسية الأشخاص المعتقلين الذي حاولوا تهريب العظام.

وقال المتحدث باسم الوزارة ألبي موديز إنه على الرغم من أن تصدير عظام الأسود المرباة في الأسر قانونيا، إلا أنه يلزم الحصول على تصريح خاص لإرسالها خارج البلاد.

وتعتبر جنوب أفريقيا موطنا لأكثر من 11000 أسد، يعيش 3000 منها في المتنزهات الوطنية، حيث يُحظر صيدها.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية، وهي الناقل الوحيد لعظام الأسود من جنوب أفريقيا إلى آسيا - إنها أنهت هذه الممارسة.