دبلوماسيون أمريكيون يطالبون الرئيس الأوكراني الالتزام بالتحقيق بشأن قضية نجل جو بايدن

موسكو - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الجمعة، بالإشارة إلى مصدر مطلع، إن البيان صاغه السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند والمبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر.

ويعتزم الجانب الأمريكي إقناع حكومة كييف الالتزام بفتح تحقيق بملف شركة غاز بوريزما

وينص البيان أيضا على إطلاع أوكرانيا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد تطبيع العلاقات الأمريكية الأوكرانية.

هذا وكان موظف في الاستخبارات الأمريكية قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 تموز/يوليو الماضي، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 أيلول/سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن.

وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في وقت سابق، أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأمريكي ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.

وكانت "وول ستريت جورنال" أشارت إلى أن ترامب في هذه المحادثة حث زيلينسكي على بدء تحقيق ضد هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في انتخابات 2020. وكان هانتر بايدن، عضوا في مجلس إدارة مجموعة " بوريزما كروب"، إحدى أكبر شركات الغاز الخاصة في أوكرانيا.

ووجهت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، الأسبوع الماضي، استدعاء لبومبيو على خلفية امتناعه عن تقديم وثائق تتعلق بأوكرانيا.