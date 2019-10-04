الجيش الأمريكي: أوكرانيا أصبحت جاهزة لاستخدام منظومات "جافلين" الصاروخية

أعلن قائد القيادة الأمريكية الأوروبية وقائد حلف شمال الأطلسي في أوروبا، الجنرال تود والترز، أنه تم تدريب ما يكفي من الجنود في أوكرانيا لاستخدام أنظمة الصواريخ الأمريكية المضادة للدبابات، صواريخ جافلين.

موسكو- سبوتنيك. وقال الجنرال في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "الجيش الأوكراني سعيد جداً لحصوله على أنظمة جافلين، أعتقد أنه بالنظر إلى عدد المدربين العسكريين الذين لدينا في أوكرانيا، يجب أن يكون هناك عدد كاف من الجنود القادرين على استخدام هذه الأنظمة، ونشرها في القوات واستخدامها بشكل صحيح.

وأضاف قائلا: "أعتقد أننا وصلنا للتو إلى النقطة التي يمكننا أن نقول فيها نعم القوات الأوكرانية جاهزة لاستخدامها".

كما ذكر الجنرال أن أوكرانيا اشترت هذه الأنظمة من الولايات المتحدة الأميركية.

وقد وافقت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، على صفقة ثانية لبيع هذه الأنظمة للسلطات الأوكرانية، بقيمة 40 مليون دولار.

ويقدم البنتاغون الأموال بالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل النفقات العسكرية، بما في ذلك "الأسلحة الفتاكة الدفاعية" والتدريب العسكري والخدمات اللوجستية والدعم في مجال الاستطلاعات والاستعاضة عن الأسلحة التي سبق أن قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا.