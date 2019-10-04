قبرص تدين انتهاك حقوقها السيادية من تركيا

أعلنت قبرص، اليوم الجمعة، أن تركيا أقدمت على إرسال سفينة حفر إلى منطقة منحت فيها نيقوسيا ترخيصا للتنقيب البحـري عن النفط والغاز، وهذا يعتبر تصعيد حاد بسبب انتهاك أنقرة لحقوق الجزيرة السيادية.

وأصدرت قبرص بيانا اتهمت فيه تركيا باللجوء إلى أساليب "بلطجة من عهد ولى" ودعتها إلى سحب أصولها وسفنها من المنطقة.

وأضاف البيان القبرصي: "هذا الاستفزاز الجديد هو مثال لتحدي تركيا للنداءات المتكررة من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لوقف أنشطتها غير القانونية".

وتابع قائلا: "هذا دليل آخر على السلوك الاستفزازي والعدواني لأنقرة التي اختارت أن تخرج بسرعة وبلا رجعة عن الشرعية الدولية، مما يعرض الأمن والاستقرار في شرق البحر المتوسط للخطر".

كما حث البيان تركيا على احترام حقوق جمهورية قبرص السيادية في استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية داخل مناطقها البحرية.