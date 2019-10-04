وزير النفط الإيراني: نهج التفرد الأمريكي يهدد العالم

أكد وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنة، أن بلاده صديقة لدول المنطقة، داعيا إياها اعتبار إيران صديقة لها.

وقال زنغنة، إننا مستعدون لتوفير أمن الخليج ومضيق هرمز بمعية سائر دول المنطقة، وأن هذا الأمر يجب تحقيقه من قبل هذه الدول، وذلك بحسب وكالة "إرنا".

وأضاف، إنه باعتقادي ليس هناك عدو في هذه المنطقة أساسا، لأن العدو هو خارج المنطقة، وإن كان هنالك أي خلاف فإن إيران لم تكن السباقة أو المسببة لها.

وتابع زنغنة:

إن الدول الغربية لا تستطيع أن تقف أمام أمريكا، ولربما سيكون بإمكان اقتصادات الدول حديثة الظهور إيجاد توازن القوى مستقبلا، لكن الأمور في الوقت الحاضر ليست جيدة وهو ما ساعد أمريكا على التفرد.

وقال زنغنة:

إن نهج التفرد الأمريكي يهدد العالم في الوقت الحاضر، وأن الأوروبيين لا يؤيدون مثل هذه الممارسات الأمريكية.