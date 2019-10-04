بيسكوف: تأكيد كييف موافقتها على "صيغة شتاينماير" أمر إيجابي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين يعتبر تأكيد كييف موافقتها على "صيغة شتاينماير" للتسوية في دونباس أمراً إيجابياً.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي: "أولاً، الحديث لا يدور عن موافقة أوكرانيا، بل يتعلق بتأكيد أوكرانيا موافقتها على "صيغة شتاينماير" في وقت سابق، لأن الأوكرانيين وافقوا على "صيغة شتاينماير" قبل عدة سنوات، وقد تم ذلك من قبل الرئيس بوروشينكو. الآن تم تأكيد هذه الموافقة، وهذا تأكيد إيجابي. لذلك هو أمر إيجابي".

يذكر أن "صيغة شتاينماير" هي خطة لتعديل الدستور الأوكراني باقتراح من شتاينماير في 2014-2015 وتحدد آلية إدخال قانون حول النظام الخاص للإدارة المحلية في بعض مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، على أساس مؤقت في يوم انتخابات وعلى الأساس الدائم – بعد إصدار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقريرها عن نتائج الانتخابات.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع بأوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام . ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد تجاوز عدد ضحايا النزاع الـ 13 آلف مدني.