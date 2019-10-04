الاتحاد الأوروبي يحذف سويسرا والإمارات من قائمة الملاذات الضريبية

أفادت وثيقة للاتحاد الأوروبي بأن وزراء مال الاتحاد يستعدون لحذف كل من سويسرا والإمارات العربية المتحدة، الأسبوع المقبل، من القوائم السوداء للملاذات الضريبية.

وذكرت "رويترز" إنه من المنتظر أن يسقطوا الإمارات من القائمة السوداء، بحلول العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، وتشمل هذه القوائم السلطات القضائية التي فشلت في التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المسائل الضريبية. كما سيتم حذف أرخبيل المحيط الهادئ لجزر مارشال من تلك القائمة.

وأضافت "رويترز" إنه تم حذف سويسرا من القائمة الرمادية التي تتضمن الدول التي التزمت بتغيير قواعد الضرائب الخاصة بها لجعلها متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي، وقالت الوثيقة إن سويسرا قد أوفت بالتزاماتها.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعربت، في مارس/آذار الماضي، عن أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي إدراجها على القائمة السوداء للملاذات الضريبية، مؤكدة أنها قدمت للتكتل جدولا زمنيا مفصلا بشأن سلسلة الإجراءات التي تم تنفيذها في هذا المجال.

وأفاد البيان أن "هذه الخطوة جاءت على الرغم من التعاون الكبير والوثيق الذي أظهرته (الإمارات) مع الاتحاد الأوروبي وسعيها الحثيث لتلبية كافة المتطلبات الخاصة بهذا الشأن"، وذلك وفقا لـوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكان الاتحاد الأوروبي قد وسع من قائمته السوداء للملاذات الضريبية، مارس/آذار، مدرجا عشر دول جديدة إليها بينها الإمارات.