إيران ترفض نداء فرنسيا لإطلاق سراح عالمة مزدوجة الجنسية

وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية إيران، أمس الخميس، بالإفراج عن فريبا عادل خواه، وهي باحثة كبيرة في جامعة ساينسز بو في باريس، وتم اعتقالها في وقت سابق من هذا العام بتهم لم يتم تحديدها.
وأضاف: "هذا لن يكون مجرد شيء غير مجد في حل القضية، بل يجعل العملية القانونية أكثر تعقيدا".
وذكر موسوي أن بلاده لا تعترف رسميا بالجنسية المزدوجة لرعاياها، لذا فإن فريبا عادل خواه تعتبر مواطنة إيرانية وهي تحظى بجميع حقوق المواطنة للرعايا الإيرانيين.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الملف يتم البت فيه حاليا في إطار قوانين المحاكمة العادلة في البلاد من قبل السلطة القضائية.
واعتبر موسوي هذا الإجراء من قبل الحكومة الفرنسية أمرا مرفوضا ويعد بمثابة التدخل في شؤون إيران الداخلية.
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