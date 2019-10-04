إعلام: الشرطة الإندونيسية تعتقل نحو 1500 شخص خلال احتجاجات حاشدة

أفادت وسائل إعلام إندونيسية، اليوم الجمعة، بأن السلطات اعتقلت 1489 شخصا خلال احتجاجات طلابية ضخمة، شهدتها البلاد.

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" أن الشرطة قدمت تهما ضد 380 شخصا، بما في ذلك بتهمة نشر معلومات كاذبة، ورمي ضباط الشرطة بالحجارة وزجاجات المولوتوف، فضلا عن تخريب مراكز للشرطة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشرطة أطلقت سراح نصف عدد المعتقلين ممن اعتبرتهم غير مذنبين أو قاصرين، فيما زالت تحتفظ بالباقين لديها.

​ويذكر أنه اندلعت موجة من الاحتجاجات الطلابية في مختلف أنحاء إندونيسيا، نهاية شهر سبتمبر/ أيلول، للمطالبة بمراجعة مشروع القانون الجنائي الجديد في البلاد. وأعرب المحتجون عن غضبهم جراء النصوص المستمدة من الشريعة الإسلامية، بما في ذلك، وتجريم الزنا والمعاشرة دون زواج، بالإضافة للمسؤولية الجنائية المترتبة في حال إهانة الرئيس.