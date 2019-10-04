تخوفا من عمليات إرهابية… نيودلهي ترفع درجة التأهب 

أفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم، الجمعة، بأن السلطات الهندية قررت رفع درجة الاستعداد القصوى في العاصمة نيودلهي، خشية تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في عيد "الغفران اليهودي" الأسبوع المقبل.

وأوردت القناة العبرية أن الأذرع الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية تقوم بالتنسيق مع نظيرتها الهندية للاستعداد لأي هجمات إرهابية في نيودلهي وولايات هندية أخرى، هذه الأيام.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أنه من بين الأهداف المحتملة للعمليات الإرهابية، السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، والمعابد اليهودية فيها، والأماكن السياحية التي يتردد عليها السياح الإسرائيليين، وكذلك مدارس يهودية، ومطاعم وفنادق معروفة بتردد السياح الإسرائيليين عليها.

ورجحت القناة العبرية وجود استعداد قوي لتنظيم "القاعدة" وفلول "داعش"، والتي أوضحت أنها ستستهدف مقار وأماكن إسرائيلية حول العالم.