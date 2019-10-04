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23:00 04 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    علم الاتحاد الأوروبي

    إسبانيا تقول إنها سترد بقوة على رسوم جمركية أمريكية جديدة

    © Fotolia / Andrea Izzotti
    العالم
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    قالت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، إنها استدعت السفير الأمريكي في مدريد للتعبير عن رفضها الكامل لأية رسوم جمركية أمريكية جديدة على بضائع من الاتحاد الأوروبي.

    قضت منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع بأن بعض الدعم الذي تدفعه دول الاتحاد الأوروبي لشركة "إيرباص" غير قانوني، وهو ما يعطي الولايات المتحدة الحق في الرد بفرض رسوم جمركية على بضائع من الاتحاد، بحسب "رويترز".

    علم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
    © Sputnik . Alexey Vitvitsky
    الحرب التجارية تشتعل...أمريكا تفرض رسوما جديدة على بضائع أوروبا
    وأعلنت واشنطن يوم الأربعاء الماضي عن خطط لرسوم جديدة.

    من ناحيتها قالت مدريد إنها مستعدة لأن تكون وسيطا في محادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكن إذا فشلت المفاوضات، فإنها ستدعو إلى إعادة تفعيل رسوم جمركية من نزاع سابق في منظمة التجارة العالمية في عام 2004 فاز فيه الاتحاد الأوروبي، تقول إسبانيا إن قيمتها تزيد على 4 مليارات يورو (4.4 مليار دولار).

    وقالت الحكومة الإسبانية "إذا رفضت الحكومة الأمريكية هذا العرض للحوار من جانب إسبانيا والاتحاد الأوروبي، فإن الحكومة الإسبانية سترد على الفور بشكل قوي وواضح للدفاع عن مصالح مواطنينا وشركاتنا".

    ولم يتسن حتى الآن الاتصال بالسفير الأمريكي لدى إسبانيا للحصول على تعقيب.

    وتقدر إسبانيا أن الرسوم الجمركية الجديدة، التي قالت واشنطن إنها ستفرضها على منتجات من بينها النبيذ والجبن، ستؤثر على صادرات قيمتها نحو مليار يورو سنويا.

    وقالت إنه إذا تأكدت الرسوم الجديدة فإنها ستطلب من المفوضية الأوروبية تطبيق إجراءات متعددة لتخفيف آثارها على قطاعها الزراعي.

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    الحرب التجارية تشتعل...أمريكا تفرض رسوما جديدة على بضائع أوروبا
    الكلمات الدلالية:
    الاتحاد الأوروبي, جمارك, رسوم, أمريكا, إسبانيا
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