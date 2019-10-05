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08:28 05 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    جنود أمريكيون يتحدثون مع مسؤول سعودي سابق في قاعدة الأمير سلطان الجوية

    "ردع الهجمات الإيرانية"... البنتاغون يكشف عن تحرك عسكري في السعودية

    © AP Photo / JOHN MOORE
    العالم
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    اعتبر قائد الأسطول الخامس الأمريكي، الأميرال جيمس مالوي، أن "تهديد إيران العسكري لم يتراجع في الخليج بعد الهجوم على السعودية"، مشيرا إلى أن "البنتاغون أنشأ منطقة دفاع ردا عليه".

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه مع الرئيس دونالد ترامب خلال مأدبة فطور عمل على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان
    © AP Photo / Susan Walsh
    محمد بن سلمان يكشف ماذا سيحدث في حالة الحرب بين إيران والسعودية
    وقال مالوي، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، نشرت أمس الجمعة: "لا أعتقد أنهم يتراجعون على الإطلاق".

    وردا على سؤال عما إذا كان قد شاهد أي تحركات مقلقة للصواريخ الإيرانية في الأسابيع الماضية، رفض مالوي التعليق على أي معلومات من الاستخبارات الأمريكية قادته لهذا التقييم، موضحا أنه يتابع بانتظام تحركات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الإيرانية "سواء كانت تنقل إلى المستودعات أو منها"، كما يراقب قدرات إيران في مجال زرع الألغام.

    وأضاف قائد الأسطول الأمريكي الخامس، الذي يمثل أكبر قوة في بحرية الولايات المتحدة ويتمركز في البحرين: "أحصل على ملخص للتحركات بشكل يومي ثم تقييمات لما يمكن أن يعنيه ذلك".

    وردا على سؤال عن دلالة الهجوم الأخير في السعودية بالنسبة له، قال مالوي: "اعتقد أنها نسخة برية لما فعلوه بالألغام... سريعة وسرية، أنكر ذلك إن استطعت".

    وتابع أن ما تسعى إليه عملية "الحارس"، التي تنفذها الولايات المتحدة بهدف ردع "الهجمات الإيرانية" في البحر والكشف عنها إذا حدثت، "هو تسليط الضوء على ذلك والتأكد من أنه في حالة حدوث أي شيء في البحر فسوف يفتضح أمرهم".

    وأضاف، تعليقا على نتائج هذه العملية، التي تشمل توفير ركيزة للمراقبة والاتصالات لتبادل معلومات الاستخبارات مع الدول الموافقة على المشاركة، وتشمل بريطانيا وأستراليا والبحرين والسعودية والإمارات: "لقد أنشأنا في الأساس منطقة دفاع".

    وتعرضت السعودية، يوم 14 سبتمبر/ أيلول الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

    وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر في حينه عن وقف السعودية إنتاج 5.7 مليون برميل نفط يوميا، ما يتجاوز نسبة 50% من معدل إنتاج البلاد، واتهمت المملكة والولايات المتحدة، اللتان انضمت إليهما بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران بالوقوف وراء العملية، الأمر الذي تنفيه طهران قطعا.

    وبعدها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها سترسل أربعة أنظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت ونحو 200 من أفراد الجيش لدعم الدفاعات السعودية، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من عمليات الانتشار الأمريكية في المنطقة هذا العام في ظل تصاعد حدة التوتر.

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    الكلمات الدلالية:
    الولايات المت, السعودية, البنتاغون
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