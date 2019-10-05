شلل في هونغ كونغ بعد إغلاق المترو

أعلنت الشركة المسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية في هونج كونغ أن شبكة المترو بالمدينة ستظل مغلقة، اليوم السبت، لتصيب بذلك حركة النقل في ذلك المركز المالي الآسيوي بالشلل بعد ليلة من الفوضى.

وقالت الشركة في بيانها: "إن شبكتها التي تنقل نحو خمسة ملايين راكب يوميا ستظل مغلقة في الوقت الذي أغلقت فيه أيضا المراكز التجارية والمتاجر العملاقة في ضربة جديدة لبائعي التجزئة والمطاعم في مدينة على حافة الركود".

وأضافت الشركة في بيان لها "لم نعد في وضع يسمح لنا بتوفير خدمة آمنة وموثوق بها للركاب في هذه الظروف ولم يعد أمام الشركة خيار سوى اتخاذ قرار تعليق خدمة شبكتها بالكامل".

وقالت الشركة المشهورة بإدارة إحدى أكفأ شبكات القطارات في العالم إن المحتجين أضرموا النار في محطات بالإضافة إلى قطار خال.

واندلعت احتجاجات، يوم أمس الجمعة، في كل أنحاء تلك المدينة التي تحكمها الصين بعد ساعات من استخدام زعيمتها كاري لام سلطات طوارئ كانت آخر مرة استُخدمت فيها قبل أكثر من 50 سنة لحظر الأقنعة التي يستخدمها المتظاهرون لإخفاء هوياتهم.