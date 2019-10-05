تركيا تحيد عناصر من "العمال الكردستاني" بضربات جوية شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد عناصر حزب العمال الكردستاني الذي جرى تحييدهم في شمال العراق الأسبوع الماضي إلى 51.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تم تحييد 17 عنصرا من حزب العمال الكردستاني بضربات جوية في أفاشين، والزاب، وغارا، بشمال العراق".

Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/I76dOyvbKb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 5, 2019

وأضاف البيان "بذلك يصل عدد عناصر حزب العمال الكردستاني الذي جرى تحييدهم في شمال العراق الأسبوع الماضي إلى 51".