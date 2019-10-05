اليونان تبلغ بومبيو اعتراضها على انتهاك حقوق قبرص السيادية

أبلغ رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم السبت، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن تركيا تنتهك الحقوق السيادية لدولة قبرص.

ونقلت وكالة "رويترز" وجه ميتسوتاكيس لبومبيو الذي يزور اليونان في المحطة الأخيرة من جولته بجنوب أوروبا كلاما قال فيه: "إن التحركات الأخيرة لتركيا هي انتهاك سافر لحقوق قبرص السيادية".

وأضاف ميتسوتاكيس "الولايات المتحدة لها مصلحة خاصة في منطقة شرق البحر المتوسط وقبرص لا تطلب إلا ما هو بديهي وهو تنفيذ القانون الدولي".

وأدانت قبرص على نشاط تركيا الأخير بإرسال سفينة حفر إلى منطقة منحت فيها نيقوسيا ترخيصا للتنقيب البحـري عن النفط والغاز، وهذا يعتبر تصعيد حاد بسبب انتهاك أنقرة لحقوق الجزيرة السيادية.