قرار بشأن تهم الفساد الموجهة لنتنياهو سيتخذ قبل نهاية العام

تتواصل، يوم غد الأحد، جلسات التحقيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية المُكلف بنيامن نتنياهو حول ملفات الفساد الثلاثة الذي تلاحقه، في القضيتين المعروفتين إعلاميا "1000" و “2000".

القدس- سبوتنيك. وأفادت هيئة البث الإسرائيلي نقلا عن مصادر في وزارة العدل بالقول أن "قرار بشأن ملفات التحقيق ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتخذ قبل نهاية العام الحالي".

وتتمحور القضية المعروفة إعلامياً بـ "الملف 1000"، حول تهم فساد وجهت لنتنياهو بحصوله على هدايا وامتيازات ومنافع شخصية له ولزوجته سارة ولأفراد عائلته من رجال أعمال. وتدور الشبهات حول أن نتنياهو عمل على مساعدة رجل الأعمال أرنون ميلتشين في الحصول على تأشيرة مكوث في الولايات المتحدة، مقابل الهدايا والامتيازات التي حصل عليها.

أما "القضية 2000" تتعلق بمساومة نتنياهو ناشر صحيفة "يديعوت أحرنوت"، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، مقابل التضييق على منافستها صحيفة "يسرائيل هيوم".

وبدأت جلسات الاستماع يوم الأربعاء الماضي، حول الادعاءات المتعلقة بـ "القضية 4000"، التي تتمحور حول منح نتنياهو امتيازات لشركة "بيزك للاتصالات" ومالكها رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية داعمة له في موقع "واللا" الإلكتروني.

ويمثل نتنياهو طاقم يضم 10 محامين سيحضرون جلسات الاستماع إلى الادعاءات في ثلاثة ملفات فساد منسوبة له تتصل بـ"الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".