صحيفة: الاقتصاد الدولي مهدد بالانهيار التام بسبب الحروب التجارية

كشفت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، أن الاقتصاد العالمي على شفا الهاوية مع احتمال دخوله في مرحلة كساد أو ركود في المستقبل.

وأشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، في افتتاحيتها بعنوان "الحروب التجارية تدفع ​الاقتصاد العالمي​ للهاوية" أن هناك خطر حقيقي يهدد الاقتصاد العالمي والذي قد يدخل في حالة من الركود.

ولفتت الصحيفة إلى أن "في كلا الحالتين، فإنّ البيانات الاقتصاديّة الّتي نشرت يجب أن تدعو العالم إلى الانتباه واليقظة، ويجب على الساسة أن ينظروا إلى ما هو أبعد من مصالحهم الوطنيّة قصيرة المدى والانتباه إلى الصورة الكبيرة، وهي أنّ الاقتصاد الدولي يوشك على الانهيار تحت وطأة الحروب التجارية الّتي تدور في عدد من الجبهات في العالم".

وركزت الصحيفة على أنّ "الساسة لديهم أسبابهم لاستمرار الحروب التجارية، ولكن يجب أن تتغلب الحكمة على المصالح الصغيرة"، موضحة أن "​ألمانيا​، عماد الصناعة الأوروبية، تعاني جراء تباطؤ الاقتصاد الصيني كما تعاني جراء ضعف الاقتصاد البريطاني تحسّبًا لتبعات الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​".