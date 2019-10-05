الخارجية الأمريكية: تنقيب تركيا في شرق المتوسط غير شرعي

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عزم بلاده تعزيز علاقاتها مع اليونان خاصة في مجال الطاقة، معتبرا أثينا شريكا استراتيجيا لإحلال الاستقرار في شرق المتوسط.

أثينا- سبوتنيك. وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، اليوم السبت "اليونان شريك استراتيجي لإحلال الاستقرار في أوروبا وشرق المتوسط"، متابعا "واشنطن تريد تعزيز شراكتها مع اليونان في كافة مجالات الطاقة لإحلال الاستقرار والسلام بشرق المتوسط".

وحول تنقيب أنقرة عن الغاز في شرق المتوسط، قال بومبيو "لن أفصح عن المحادثات التي جرت مع الأتراك حول التدابير التي اتخذتها فيما يخص قبرص، لكننا أوضحنا بأن الأعمال في المياه الإقليمية لقبرص يجب أن يستظل بالقانون"، متابعا "قلنا للأتراك بأن ما يقومون به من تنقيب غير شرعي، ويجب أن يكون القانون الدولي سيد الموقف".

وأبلغ رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم السبت، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن تركيا تنتهك الحقوق السيادية لدولة قبرص.

وأدانت قبرص نشاط تركيا الأخير بإرسال سفينة حفر إلى منطقة منحت فيها نيقوسيا ترخيصا للتنقيب البحـري عن النفط والغاز، وهذا يعتبر تصعيد حاد بسبب انتهاك أنقرة لحقوق الجزيرة السيادية.