أمريكا تعفي مواطني هذه الدولة من تأشيرات الدخول لأراضيها

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، وضع بولندا بشكل رسمي ضمن برنامج الإعفاء من تأشيرة دخول البلاد.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى بولندا غورغيت موسباتشر في تغريدة لها بعد فترة وجيزة من إعلان القرار إنني "متحمسة للغاية من أن المواطنين البولنديين سيكون في مقدورهم قريبا السفر إلى الولايات المتحدة من أجل السياحة والعمل بدون تأشيرة".

وجاء في بيان البيت الأبيض أن "هذه خطوة مهمة في مواصلة دعم العلاقات الاقتصادية والأمنية والثقافية والشعبية بين بلدينا"، مضيفا أن الخطوة لا تزال تتطلب موافقة وزارة الشؤون الداخلية.

Polska oficjalnie nominowana do Programu Ruchu Bezwizowego! https://t.co/l2HwNZ8YYY — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) October 5, 2019

وكانت بولندا واحدة من خمس دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي يجب على مواطنيها الحصول على تأشيرات دخول للسفر إلى الولايات المتحدة.

دخول برنامج الإعفاء من التأشيرة، كان هدفا للحكومات البولندية المتعاقبة، وعقب إقراره يرى محللون أنه قد يكون بمثابة دفعة لحزب القانون والعدالة الحاكم.