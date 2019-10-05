تحذير أمريكي لتركيا من اليونان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أثناء زيارة لأثينا، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تريد التأكيد على اللوائح التي تحكم التنقيب عن مصادر الطاقة في البحر المتوسط مضيفا أن تنقيب تركيا على نحو غير قانوني في المنطقة غير مقبول.

وحسب "رويترز" قال بومبيو "نريد التأكيد على أن هناك قواعد تحكم عمليات التنقيب العالمية عن موارد الطاقة في البحر المتوسط ولا يمكن لأي بلد أن تبقي أوروبا رهينة".

وأضاف "أخبرنا الأتراك أن التنقيب غير القانوني أمر غير مقبول وسنواصل اتخاذ خطوات دبلوماسية للتأكيد على أننا نشدد دوما على ممارسة الأنشطة المشروعة".

وقال "نعمل على دفع جميع الأطراف لخفض التصعيد والبحث عن النتائج المقبولة من الجميع".

وعبر بومبيو أيضا خلال اجتماعاته مع مسؤولين من الحكومة اليونانية عن قلقه بشأن الاستثمارات الصينية في البنية التحتية.

I had a very constructive meeting with @SecPompeo. It is a common goal between our countries to secure stability in the region. We discussed ways of strengthening our bilateral relations as well as our economic cooperation in areas such as energy and reforms to promote prosperity pic.twitter.com/bDG5VIVNCa — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 5, 2019

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، اليوم السبت "اليونان شريك استراتيجي لإحلال الاستقرار في أوروبا وشرق المتوسط"، متابعا "واشنطن تريد تعزيز شراكتها مع اليونان في كافة مجالات الطاقة لإحلال الاستقرار والسلام بشرق المتوسط".

وحول تنقيب أنقرة عن الغاز في شرق المتوسط، قال بومبيو "لن أفصح عن المحادثات التي جرت مع الأتراك حول التدابير التي اتخذتها فيما يخص قبرص، لكننا أوضحنا بأن الأعمال في المياه الإقليمية لقبرص يجب أن يستظل بالقانون"، متابعا "قلنا للأتراك بأن ما يقومون به من تنقيب غير شرعي، ويجب أن يكون القانون الدولي سيد الموقف".

وأبلغ رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم السبت، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن تركيا تنتهك الحقوق السيادية لدولة قبرص.

Good to see Prime Minister Mitsotakis today. Had a constructive discussion on economic reform, energy cooperation, & other issues. #Greece is a pillar of stability in the region. The U.S. stands ready to partner with the new Greek government to build a prosperous future. pic.twitter.com/YRa8z7QlYg — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 5, 2019

وأدانت قبرص نشاط تركيا الأخير بإرسال سفينة حفر إلى منطقة منحت فيها نيقوسيا ترخيصا للتنقيب البحـري عن النفط والغاز، وهذا يعتبر تصعيد حاد بسبب انتهاك أنقرة لحقوق الجزيرة السيادية.