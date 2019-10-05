جمهورية دونيتسك تعلن عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية

صرح المتحدث باسم الشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، دميتري آستراخان اليوم السبت، بأن بأن قوات الدفاع الشعبي في الجمهورية، دمرت طائرة مسيرة هجومية تابعة للقوات الأوكرانية في غرب دونيتسك.

دونيتسك - سبوتنيك . وقال آستراخان، للصحفيين: "بفضل العمل الاحترافي الذي قام به المدافعون، جرى منع عمل إرهابي آخر ضد المدنيين في ستاروميخايلوفكا (غرب مدينة دونيتسك)، حيث تم تدمير طائرة مسيرة من طراز "كوادروكوبتر"، والتي كانت تحمل قنبلة يبلغ قطرها 60 ملم، نموذج حلف الناتو".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 13 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.