السفارة الروسية في إيران لم تؤكد الإفراج الوشيك عن الصحفية المحتجزة

صرح الملحق الإعلامي في البعثة الدبلوماسية الروسية بطهران، أندريه غانينكو، اليوم السبت، أن السفارة الروسية في إيران ليس لديها تأكيدات حول الإفراج الوشيك عن المواطنة الروسية يوليا يوزيك، المحتجزة هناك.

وقال غانينكو، لوكالة "سبوتنيك": التقى السفير ( بشأن قضية احتجاز المرأة الروسية )، وطلبوا الوصول والتوضيحات، ولم يؤكدوا لنا المعلومات حول الإفراج الوشيك.

وأضاف، بأن السفارة على اتصال بالشركاء الإيرانيين وتبذل قصارى جهدها للإفراج عن المواطنة الروسية.

في وقت سابق، ذكرت السفارة الروسية في طهران، أن الصحفية الروسية يوليا يوزيك، وصلت إلى طهران في 29 سبتمبر/أيلول بدعوة خاصة، وتم حجز جواز سفرها في المطار لأسباب غير معروفة، وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول تم اعتقال المواطنة الروسية من فندق إقامتها بالعاصمة الإيرانية.

وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، أن الوزارة استدعت السفير الإيراني في موسكو إلى مبنى الخارجية، على خلفية احتجاز الأمن الإيراني للصحفية الروسية، يوليا يوزيك، لإيضاح ملابسات الموقف وضمان حقوق المواطنة الروسية.