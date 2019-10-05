أردوغان يعلن مشروعا جديدا يخص الصناعات الدفاعية

وتحدث الرئيس التركي عن مشروع جديد لإنشاء مصنع لمعالجة معدن البور، بتقنيات متقدمة، لاستخدامه في الصناعات الدفاعية.
وتضم تركيا نحو 73% من الاحتياطي العالمي من معدن البورون ويسمى اختصارا البور، بحسب الوكالة.
وتدخل مشتقات هذا المعدن في العديد من القطاعات، لاسيما السيارات والبناء وأنظمة الحواسيب، فضلا عن الصناعات الدفاعية.
كما ذكر أردوغان أن تركيا بدأت الانتاج التجاري للنفط عبر تقنية التكسير الهيدروليكي لأول مرة، في ولاية دياربكر جنوب شرقي البلاد.
وشدد على أن الحكومة عازمة على توسعة نطاق العمل بهذه التقنية، ومواصلة فتح آبار نفطية جديدة.
كما تحدث أردوغان عن اكتشاف حقول غاز جديدة في منطقة تراقيا شمال غربي البلاد، مطلع العام الجاري، من شأنها مضاعفة الاحتياطي الاجمالي لتركيا من الغاز الطبيعي.
وأوضح أن الحقول الجديدة تضم احتياطات تقدر بنحو 3 مليارات متر مكعب، أي ما يلبي احتياجات 300 ألف أسرة من الغاز، على مدار 10 أعوام.
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