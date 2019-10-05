أردوغان يعلن مشروعا جديدا يخص الصناعات الدفاعية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مشروعا جديدا يخص الصناعات الدفاعية لبلاده، وذلك في كلمة له خلال مشاركته بفعاليات النسخة الـ29 لاجتماع التشاور والتقييم لحزب "العدالة والتنمية" بالعاصمة أنقرة.

وتحدث الرئيس التركي عن مشروع جديد لإنشاء مصنع لمعالجة معدن البور، بتقنيات متقدمة، لاستخدامه في الصناعات الدفاعية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أردوغان قوله "إن المصنع الذي سيتم وضع حجر الأساس له، في ولاية باليكسير، شمال غربي تركيا ، سينتج كربيد البورون المستخدم لاسيما في المركبات التكتيكية، والمروحيات، والطائرات، والمدرعات الخفيفة والسترات الواقية للجنود".

وتضم تركيا نحو 73% من الاحتياطي العالمي من معدن البورون ويسمى اختصارا البور، بحسب الوكالة.

وتدخل مشتقات هذا المعدن في العديد من القطاعات، لاسيما السيارات والبناء وأنظمة الحواسيب، فضلا عن الصناعات الدفاعية.

كما ذكر أردوغان أن تركيا بدأت الانتاج التجاري للنفط عبر تقنية التكسير الهيدروليكي لأول مرة، في ولاية دياربكر جنوب شرقي البلاد.

وشدد على أن الحكومة عازمة على توسعة نطاق العمل بهذه التقنية، ومواصلة فتح آبار نفطية جديدة.

كما تحدث أردوغان عن اكتشاف حقول غاز جديدة في منطقة تراقيا شمال غربي البلاد، مطلع العام الجاري، من شأنها مضاعفة الاحتياطي الاجمالي لتركيا من الغاز الطبيعي.

وأوضح أن الحقول الجديدة تضم احتياطات تقدر بنحو 3 مليارات متر مكعب، أي ما يلبي احتياجات 300 ألف أسرة من الغاز، على مدار 10 أعوام.