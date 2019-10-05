المدعي العام الفرنسي: المعتدي الذي قتل 4 أشخاص في باريس قبل يومين إسلامي يتبع فكرا متطرفا

أكدت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، اليوم السبت، أن المعتدي الذي قتل أربعة أشخاص وجرح خامس يوم الخميس الماضي في باريس "يتّبع فكراً إسلاميا متطرفا".

باريس - سبوتنيك. وقال المدعي العام الفرنسي المتخصص في قضايا مكافحة الإرهاب، جان فرنسوا ريكار، في مؤتمر صحفي، "المعتدي كان يتبع فكرا متطرفا من الإسلام. لقد اعتنق الإسلام منذ قرابة عشرة أعوام ومن خلال التحقيق اكتشفنا أنه كان على اتصال مع أشخاص يتبعون لتيارات سلفية".

وبحسب المدعي العام "فقد قام المعتدي بشراء سكينين من متجر بعد أن كان أرسل لزوجته رسائل هاتفية تضمنت عبارات دينية قبل تنفيذه الاعتداء التي استمرت 7 دقائق قبل أن تقضي الشرطة على المعتدي وإنه خطط لعمله وكان يسعى للموت".

وأضاف "خلال الأشهر الأخيرة غيّر المعتدي طريقة لبسه وصار يرفض مصافحة زميلاته النساء. التحقيقات بيّنت أيضا أنه برّر لاعتداءات شارلي إيبدو الإرهابية التي جرت عام 2015".

وقام المعتدي ميكاييل آربون الذي يعمل موظفا إداريا في مديرية شرطة باريس بالاعتداء بالسلاح الأبيض على زملائه في نحو الواحدة ظهرا (بالتوقيت المحلي لباريس) يوم الخميس الماضي ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر شرطة وموظف في الإدارة بالإضافة لجرح شخص خامس.

ووضعت الشرطة زوجة المعتدي رهن التحقيق لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد بعد أن تبين بأنه أرسل لها برسالة قبل نصف ساعة من اعتدائه يقول فيها بالفرنسية: "الله أكبر، اتبعي طريق نبينا محمد واقرأي القرآن".

وتسلمت النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب، مساء أمس الجمعة، ملف التحقيق بعد أن بينت التحقيقات أن الاعتداء يحمل دوافع إرهابية نظرا لتصرفات المعتدي السابقة للاعتداء.

وتشهد فرنسا، منذ عام 2015، العديد من الهجمات الإرهابية يتبناها متطرفون إسلاميون وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أوقفت الشرطة الفرنسية 6 أشخاص من اليمين المتطرف، بتهمة التخطيط لمهاجمة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وشهدت عدة مدن أوروبية على مدى السنوات القليلة الماضية عدة حوادث إرهابية تراوحت ما بين الطعن، والدهس بالسيارات، وإطلاق النار، وأعلن تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) مسؤوليته عن العديد من تلك الحوادث.