إيران تتجاوز مرحلة الردع وتمتلك قدرة توجيه ضربة مضادة

أعلن، العميد يدالله جواني، مساعد الشؤون السياسية في "حرس الثورة الإسلامية"، أن إيران تجاوزت مرحلة الردع وتمتلك قدرة توجيه ضربة مضادة.

وقال جواني إن "المقاومة الإسلامية اليوم لا تتردد في الرد على الهجمات الصهيونية ولا تعاني من أي نقص، لكن اجراءاتها تستند إلى تقديرات دقيقة وفي الوقت المناسب".

وتابع: "من الممكن لبعض الذين ليس لديهم تقدير دقيق للمشهد توقع رد مختلف، ولكن يجب أن يكون الرد مؤثراً وفي الوقت المناسب". مشيرا إلى أن "المقاومة ستقوم بالرد بالوقت المناسب على أي عمل أمريكي إسرائيلي".

وأشار إلى أن سياسة إيران الإقليمية هي الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنها على استعداد لتوفير الأمن للخليج الفارسي ومضيق هرمز بمساعدة دول المنطقة. وأن أمريكا وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية هم السبب في زعزعة الأمن في المنطقة.

وأردف أن "أمن منطقتنا وخاصة الممرات المائية في هذه المنطقة، يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للعالم، والعالم مرتبط نوعاً ما بنفط هذه المنطقة، والنفط والطاقة في منطقتنا بمثابة الدماء التي تجري في عروق عالم الصناعة والاقتصاد العالمي"، وفقا لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.

واعتبر أن بعض الحكومات لم تدرك القدرات الإيرانية إلا بعد إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة واحتجاز السفينة البريطانية، تمت مشاهدة ردة الفعل من الولايات المتحدة وبريطانيا على حقيقة أن إيران لا تتردد في الدفاع عن أمنها.

واختتم قائلا إن هذا الأمر يدل على أن قوة إيران تجاوزت مرحلة الردع وتمتلك قدرة توجيه ضربة مضادة.