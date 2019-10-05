بالفيديو... أردوغان يسهو ووزير الدفاع يتدخل بسرعة

تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لموقف طريف خلال خطابه اليوم في أنقرة.

وقال أردوغان سهوا وهو يهنئ زعيم الحركة القومية دولت بهتشلي بسلامته: "باسمي واسم كل حزب (الرفاه) أتمنى للسيد بهتشلي"، ليتدخل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بسرعة ويصحح له قائلا "العدالة والتنمية... العدالة والتنمية".

والتقطت عدسات الكاميرات أكار، وهو ينبه الرئيس التركي، الذي أعاد ذكر "العدالة والتنمية" بشيء من الطرافة.

وعندها تدارك الرئيس التركي خطأه ليقول "العدالة والتنمية" وصفق الحضور وهم يضحكون.

Cumhurbaşkanımız,

Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini Refah Partisi adına yaparak dili sürçüyor



İşte o andan itibaren salonda bir gülümse..



Dinleyince nereden geldiğini unutmayan ve nasıl bir vefa adamı olduğunu tekrar anlıyor insan#YenidenYollaraDüşmeVakti pic.twitter.com/utJCwLyEiK — Cemile Taşdemir (@tasdemir_cemile) October 5, 2019

وكان زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، قد تعرض لوعكة صحية ألمت به، ومازال يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات.

وتأسس حزب الرفاه عام 1983، وتولى نجم الدين أربكان رئاسته في 1987، وتمكن الحزب من دخول البرلمان في انتخابات 1991، كما أنه فاز بأغلبية المقاعد بانتخابات 1995.

وعام 1998، أغلقت المحكمة الدستورية في تركيا حزب الرفاه بدعوى "أنشطته المعارضة لأسس الجمهورية العلمانية".