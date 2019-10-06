السفارة الروسية في واشنطن ترسل مذكرة احتجاج إلى السلطات الأمريكية بسبب استجواب نائبة

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنتونوف، أنه تم إرسال مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأمريكية بسبب استجواب النائبة الروسية، إنغو يوماشيف أكثر من ساعة، الذي وصلت إلى الولايات المتحدة اليوم للمشاركة في منتدى "فورت روس".

موسكو - سبوتنيك. وقال السفير للصحفيين: "تم احتجازها في مطار نيويورك. طلب منها الذهاب إلى غرفة منفصلة، وبدأ ضابط مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي قدم نفسه في استجوابها لمدة ساعة. علاوة على ذلك، واقترح عليها ضابط مكتب التحقيقات الفيدرالي الحديث في مكان أخر وغير رسمي لمواصلة هذا الحديث".

وأضاف السفير: "نرفض هذه الأعمال، هذا عمل غير مقبول إطلاقا، أرسلنا اليوم مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية ونأمل أن يشرحوا لنا ماذا يعني هذا النهج".

وكانت السفارة الروسية في واشنطن، قالت في 17 سبتمبر/أيلول إنها تنوي طلب توضيح من وزارة الخارجية الأمريكية، حول مزاعم تخص موظفين دبلوماسيين.

وأضافت إنها ستطلب توضيحا بشأن مزاعم تدعي تورط موظفين دبلوماسيين في هجوم إلكتروني يستهدف أنظمة الاتصال الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".