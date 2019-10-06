نائب رئيس الوزراء الروسي يلتقي مع الرئيس الفنزويلي في كاراكاس

التقى نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف السبت، في كاراكاس مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفقا لمراسل "سبوتنيك".

موسكو - سبوتنيك. وقال بوريسوف في بداية الاجتماع "هذه هي المرة الأولى التي التقي فيها معكم، كل شي أعجبني".

وأضاف بوريسوف للصحفيين بعد الاجتماع: "سنحاول وضع وثيقة استراتيجية للجنة الحكومية الدولية المقبلة والتي ستحدد العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية بين بلدينا لفترة طويلة، على الأقل حتى عام 2030".

وقال نائب رئيس الوزراء: "كانت زيارتي إلى كاراكاس ذات طبيعة فنية بحتة، وناقشنا قضايا محددة لتعزيز التجارة، واستعادة الاقتصاد الفنزويلي".

وفي وقت سابق جرى الإعلان عن أن بوريسوف، سيقوم بزيارة عمل إلى كاراكاس، حيث سيجري محادثات مع نظيره في اللجنة الحكومية الثنائية. بدوره، قال الرئيس الفنزويلي أنه خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي، سيتم توقيع اتفاقيات اقتصادية.