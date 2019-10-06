إيران تتحدى أمريكا وتعلن استخدام كل الوسائل الممكنة لتصدير نفطها

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إن "طهران ستستخدم أي وسيلة ممكنة لتصدير إنتاجها من الخام"، مضيفا أن "تصدير النفط حق مشروع للدولة".

وحسب موقع وزارة النفط الإيرانية، قال زنغنه: "سنستخدم كل وسيلة ممكنة لتصدير نفطنا ولن نرضخ للضغط الأمريكي لأن تصدير النفط حق مشروع لإيران".

وتقلصت صادرات إيران من النفط الخام أكثر من 80 بالمئة بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات، وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على أربع ناقلات نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.