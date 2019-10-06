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11:27 06 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    صاروخ إيراني جديد أثناء عرض عكسري لقوات الحرس الثوري الإيراني في طهران

    الحرس الثوري الإيراني يعلن مواصلة العمل لتطوير الأسلحة الذكية

    © REUTERS / Wana News Agency
    العالم
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    أثنى قائد القوات الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة، على إنجازات منظمة الصناعات الدفاعية في تصنيع الأسلحة الذكية.

    شاحنة عسكرية إيرانية تحمل صواريخ أمام لوحة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي خلال استعراض بمناسبة يوم الجيش السنوي للبلاد، 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران.
    © AFP 2019 / Atta Kenare
    بالفيديو... إيران تزيح الستار عن منظومة صاروخية جديدة
    وقال العميد حاجي زادة، خلال تفقده لمعرض إنجازات منظمة الصناعات الدفاعية، إن "نهج تصنيع الأسلحة الدفاعية الذكية كان منعطفا في تطوير منتجات الصناعة الدفاعية"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

    وأعرب قائد القوات الجوفضائية بالحرس الثوري خلال هذه الزيارة التفقدية، عن ارتياحه للنهج الجديد الذي اتخذته منظمة الصناعات الدفاعية على تصنيع الاسلحة الدفاعية الذكية، وكذلك سعيها لتحسين جودة الإنجازات إلى أعلى مستوى ممكن، معتبرا جهود العاملين في منظمة الصناعات الدفاعية جديرة بالثناء ومنعطفا في انتاج الأسلحة والمعدات الدفاعية المتطورة.

    وأشار العميد حاجي زادة، إلى تصميم منتجات جديدة مع تعزيز فعاليتها، مضيفا أن هذه القدرات أدت إلى زيادة كبيرة في جودة منتجات الصناعات الدفاعية.

    وأكد قائد القوات الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، على ضرورة الاهتمام باحتياجات القوات المسلحة وجعل المنتجات الصناعية، أكثر توافقا مع احتياجاتها.

    وكانت إيران قد كشفت عما وصفته بمنظومة صاروخية متنقلة سطح/جو بعيدة المدى تم تصنيعها محليا.

    وعرض التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات للرئيس حسن روحاني وهو يحضر مراسم الكشف عن منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باور-373".

    وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أثناء مراسم إزاحة الستار عن المنظومة الجديدة، إنها متطورة أكثر من منظومة "إس-300" وقريبة من منظومة "إس-400" الروسية. وأعلن عن المنظومة الصاروخية الجديد في اليوم الوطني للصناعة الدفاعية الإيرانية، وطوّرت طهران صناعة دفاعية كبيرة في مواجهة العقوبات الدولية التي تحظر عليها استيراد الكثير من الأسلحة.

    وتتميز منظومة "باور 373" محلية الصنع بقوة تدمير الأهداف حتى ارتفاع 27 كم وعلى مدى 300 كم. وبإمكانها تحديد مائة هدف في آن واحد وجدولة أولوية التصدي لستة منها؛ وبتدشين هذه المنظومة ارتقت إيران إلى المرتبة السادسة عالميا في مجال إنتاج منظومات الدفاع الجوي.

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    الكلمات الدلالية:
    أسلحة إيرانية, أمير علي حاجي ‌زاده, الحرس الثوري الإيراني
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