تغريدة تتسبب بغضب تركي على السفارة الأمريكية

احتجت تركيا اليوم الأحد بعد إعجاب حساب السفارة الأمريكية على تويتر بتغريدة تقول إن على أنقرة الاستعداد لمشهد سياسي يغيب عنه دولت بهجلي زعيم الحزب الحركة القومية الذي اعتلت صحته في الآونة الأخيرة.

نشرت السفارة الأمريكية اعتذارا على "تويتر" في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وقالت في الاعتذار "في وقت سابق اليوم أُعجب حساب سفارتنا على تويتر بتغريدة بطريق الخطأ. نأسف على الخطأ ونعتذر عن أي لبس". كما اختفت التغريدة من على صفحة السفارة.

Earlier today our Embassy Twitter account “liked” an unrelated post in error. We regret the mistake and apologize for any confusion. — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) October 5, 2019

وبهجلي حليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان. وخاض الحزبان الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام الماضي في إطار تحالف مما جعلهما يمثلان الأغلبية في البرلمان.

وكان حساب السفارة الأمريكية على تويتر قد أبدى إعجابه بتغريدة تقول إن على تركيا الاستعداد لمشهد سياسي يغيب عنه بهجلي الذي واجه مشاكل صحية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكر حزب العدالة والتنمية عبر حسابه على تويتر أن المستخدم الذي نشر تلك التغريدة مطلوب لصلاته المحتملة بشبكة فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والذي تقول أنقرة إنه دبر محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز عام 2016.

وقال عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية إن وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة بحاجة للتحقق من الأمر وإن الاكتفاء بالاعتذار لن يفي بالغرض، بحسب مانقلت "رويترز".

وأضاف على تويتر "يظهر ذلك أن بعض من توظفهم السفارة يبذلون جهدا خاصا لإلحاق الضرر بالعلاقة بين البلدين".

وتابع قائلا "تحتاج سفارة الولايات المتحدة إلى محاولة فهم تركيا، ليس من خلال الأشخاص الذين لهم صلات بمنظمات إرهابية بل من خلال الأشخاص الذين بوسعهم القيام بتحليلات سليمة".

ABD Büyükelçiliği Türkiye’yi terör örgütleriyle bağlantılı kişiler üzerinden değil, doğru analiz yapabilen kişiler üzerinden anlamaya çalışmalıdır. İnsani konularda hassas olunması ise izah gerektirmeyen bir durumdur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 6, 2019

وقال سميح يالجين نائب رئيس حزب الحركة القومية على تويتر في وقت متأخر الليلة الماضية إن بهجلي تعافى وسيعود للعمل هذا الأسبوع.