أبي أحمد يفاجئ مصر بعد وصول مفاوضاوت "سد النضة" إلى طريق مسدود

نفت الحكومة الإثيوبية، وصول مفاوضات سد النهضة مع مصر إلى طريق مسدود بسبب تعنتها، مؤكدة استعدادها لحل أي خلافات ومشاغل معلقة عن طريق التشاور بين البلدان الثلاثة.

وفي سلسلة تغريدات له على صفحته الرسمية عبر موقع "تويتر"، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن حكومته تعزز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي، كما تتوقع التزاما مماثلا من بلدي المصب مصر والسودان، مشيدا بوزراء شؤون المياه في إثيوبيا والسودان ومصر في جهودهم لمواصلة الحوار الثلاثي حول ملء وتشغيل السد.

The Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia commends the Water Affairs Ministers of Ethiopia, Sudan, and Egypt for convening in Khartoum to continue with the trilateral dialogue on the filling and operation of Great Ethiopian Renaissance Dam. 1/4 — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) October 5, 2019

وقال أبي أحمد، إن إثيوبيا تكرر حقوق جميع دول حوض النيل البالغ عددها 11 في استخدام مياه النيل وفقا لمبادئ الاستخدام العادل وعدم التسبب في أي ضرر جسيم، مما يؤكد حق إثيوبيا في تطوير مواردها المائية لتلبية احتياجات شعبها.

Ethiopia reiterates rights of all the 11 basin countries of the Nile to utilize Nile waters based on principles of equitable utilization & causing of no significant harm, which underlines the right of Ethiopia to develop its water resources to meet dev’t needs of its people. 2/4 — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) October 5, 2019

Ethiopia stands ready to resolve any differences and outstanding concerns by consultation among the three countries. 4/4#PMOEthiopia — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) October 5, 2019

​وقال وزير الري المصري مساء أمس السبت، إن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود بسبب تشدد إثيوبيا.

وقال الوزير المصري إن الجانب الإثيوبي "رفض كافة الطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية"، مؤكدا أن مصر تطالب بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة لتقريب وجهات النظر.

وأعلن وزير الري السوداني ياسر عباس إن إثيوبيا قدمت اقترحا خلال اجتماع ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، موضحا أن الاقتراح ينص على ملء السد وتخزينه خلال فترة من 4 إلى 7 سنوات.

وقال عباس إنه "تم الاتفاق على كثير من النقاط وهناك بعض الخلافات سيتم نقاشها في اجتماعات اللجنة البعثية بين الدول الثلاث"، مضيفا "لأول مرة يتم تداول أرقام حول عدد السنوات والشهور حول كيفية ملء وتخزين سد النهضة منذ بدء المفاوضات بين الأطراف الثلاث، وهذا يعتبر تقدم في مفاوضات الخرطوم".

وتابع الوزير السوداني "إثَيوبيا قدمت مقترحا حول ملء سد النهضة وتخزينه بين 4 إلى 7 سنوات"، لكنه لم يشر إلى موقف السودان أو مصر خلال الاجتماع من هذا المقترح.