تحرير رهينة بعد مطاردة بوليسية في ولاية كارولينا الشمالية... فيديو

تمكنت الشرطة الأمريكية من تحرير شخص اختطف في سيارة، بعد مطاردة مثيرة في ولاية كارولينا الشمالية، نتج عنها مقتل مقتل الخاطف.

ونشر موقع "إيه بي سي نيوز" الإخباري الأمريكي، لقطات فيديو التقطتها كاميرا سيارة الشرطة للخاطف، وهو يطلق أعيرة نارية باتجاه عناصر الأمن، فيما يلوذ بالفرار إلى غابة بعد مطاردة بالسيارات على طريق سريع.

وأضاف الموقع، أن المطاردة بدأت عندما تلقت دائرة الشرطة، بلاغا بمواصفات سيارة لها صلة بعملية اختطاف، وبعد أن توقفت المطاردة هرب الخاطف إلى الغابة حسب لقطات الفيديو، حيث وقع تبادل لإطلاق النار بين المشتبه به هوغو ياريت كورتيس راميريز، البالغ من العمر 23 عاما، وبين الشرطة.

وتمكنت المطاردة من إنقاذ الضحية المختطف الذي لم يصب بأذى، وبعد ساعات على المطاردة وتبال إطلاق النار، عثر على جثة هوغو في الغابة وهو يحمل مسدسا، غير أن الشرطة لم تعرف بعد سبب وفاته، إذ لم يصدر تقرير التشريح بعد فيما لا يزال التحقيق مستمرا حتى الآن.