بريطانيا... طعن مغني راب في حفل موسيقي بمدينة برمنغهام

وأشارت تقارير عديدة، على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن مغني الراب كريبت، (واسمه الحقيقي كاسيو جونسون) كان ضحية هجوم بالسكين، ولكن لم يتم تأكيد ذلك رسميًا، حيث تم إيقاف العرض فورًا قبل نهايته بنحو 40 دقيقة بسبب الحادث.

وبحسب ما نقله موقع "ماي لندن" عن الشرطة، فإن هجومًا وقع في كواليس الحفل في الساعة 10 مساء يوم السبت، أصيب على إثره المغني بجرح في أثناء الاعتداء، وقد قام الطاقم الطبي بعلاجه في الموقع ولم يحتاج إلى علاج في المستشفى.

وأكد المغني في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع "تويتر" أنه بخير وشكر الجمهور على رسائل الإطمئنان" أشكر على كل الرسائل، أنا بخير، وسأعود في أي وقت من الأوقات. كان الله معي وأعطاني الثقة "

My people thanks for the messages Im good, ill be back in no time. God was with me trust me. Cant keep a good man down💪🏾❤️ — I SPY OUT NOW (@kreptplaydirty) 6 октября 2019 г.

وفي السياق نفسه، قال منظم الحفل عبر منشور على موقع "فيسبوك" جاء فيه: "نحن آسفون لكل من حضر حفل 1Xtra Live في برمنغهام للنهاية المؤسفة للأحداث".

وأضاف "ومع ذلك فإن صحة وسلامة جميع المعنيين هي دائمًا على رأس أولوياتنا، نشعر بالحزن لأن شيئًا كهذا وقع لضيف في إحدى مناسباتنا ونظل على اتصال وثيق ونواصل لتقديم دعمنا الكامل".