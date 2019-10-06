مقتل أربعة وإصابة خمسة في إطلاق نار بأمريكا

أعلنت السلطات المحلية الأمريكية، مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين في وقت مبكر، اليوم الأحد، برصاص شخص أطلق النار داخل حانة في مدينة كانساس سيتي.

وقال المتحدث باسم إدارة الشرطة في كانساس سيتي توماس توماسيك لقناة "إن.بي.سي"، إن المشتبه به استخدم مسدسا وإن السلطات تعتقد أن الهجوم حادث فردي.

Agents from @ATFKansasCity are responding to the shooting scene at 10th and Central in Kansas City, KS. @KCKPDHQ for information and updates. pic.twitter.com/u9hnYvD25R — ATF Kansas City (@ATFKansasCity) October 6, 2019

ولم تتوفر حتى الآن المزيد من التفاصيل حول الهجوم، إلا أن السلطات كشفت أنها تلاحق المهاجم.

وأعلنت إدارة الشرطة عبر "تويتر" أن تسعة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار وإن أربعة منهم قتلوا.