كوريا الجنوبية تقيد مغادرة الأجنبي المقيم غير الشرعي قبل المراجعة

وأوضحت وزارة العدل الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنها ستلغي نظام المغادرة الطوعية للأجانب المقيمين غير الشرعيين ابتداء من يوم ال21 من الشهر الجاري، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وبموجب النظام الجديد، يمكن للأجنبي المقيم بشكل غير قانوني، المغادرة بعد تقديم الطلب وجواز السفر وتذاكر الطيران أو العبارات إلى مكتب الهجرة أو الجهات المعنية قبل 3 أيام - 15 يوما من يوم المغادرة (باستثناء العطلات) للمراجعة.

كما أشارت الوزارة إلى أن الأجنبي الراغب في المغادرة سيخضع لنظام الإشعار المسبق، لمراجعة الخروج نهائيا في الموانئ الجوية والبحرية وغيرهما للحصول على إذن المغادرة.

وتخطط الوزارة لإعداد دراسة حول تلقي طلب الإشعار المسبق عبر الإنترنت بعد معرفة ما إذا كان نظام الإشعار المسبق قد يواجه صعوبات عند الدخول في حيز التنفيذ.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن غادر شخص كازاخي مقيم بشكل غير قانوني إلى وطنه من خلال استغلاله لنظام المغادرة الطوعية للهروب بعد حادث مرور عند اصطدام سيارته بتلميذ ابتدائي(8 سنوات) في منتصف سبتمبر الماضي في مدينة تشانغ وون بإقليم كيونغ سانغ الجنوبي.

وأكدت الوكالة أن الوزارة تجري اتصالات مع الحكومة الكازاخية لإعادة المشتبه به إلى البلاد وفقا للوزارة.

وحتى الآن، يمكن للأجنبي المقيم غير الشرعي مغادرة البلاد طوعيا بعد إبلاغ السلطات المعنية في يوم المغادرة، طالما أنه لم يكن تحت حظر السفر.